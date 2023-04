Infortunio Simeone | arriva il comunicato del Napoli sulle condizioni dell’attaccante!

(Di venerdì 7 aprile 2023) AGGIORNAMENTO 21:24 – Ilcomunica ledi Giovannidopo l’rimediato contro il Lecce. L’attaccante argentino ha lasciato il campo per un risentimento alla coscia destra. Queste per il momento le novità sull’del 18 azzurro. A dieci minuti dal termine della partita tra Lecce econ gli azzurri in vantaggio 1-2, per Spalletti non sonote buone notizie. Con Osimhen fermo ai box, perdere un altro attaccante in vista della sfida di Champions con il Milan preoccupa non poco il tecnico azzurro e i tifosi partenopei.dicontro il LecceSi tratta di Giovanni, il Cholito poco dopo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++#LecceNapoli, infortunio muscolare per Giovanni #Simeone che esce pochi minuti dopo il suo ingresso in campo:… - allgoalsnapoli : UFFICIALE - Infortunio Simeone: la prima diagnosi della SSC Napoli #forzanapolisempre #Cholito #LecceNapoli #seriea… - MilanSpazio : Milan-Napoli, infortunio tra gli azzurri: a rischio per il match di Champions League - napolista : Spalletti su Simeone: «Lì per lì gli sembrava muscolare, poi il ginocchio. Va valutato bene» A Dazn ha parlato del… - sportface2016 : #Napoli | La nota del club sull'infortunio occorso a Giovanni #Simeone -

, le condizioni dell'attaccante argentino del Napoli in vista del match di Champions contro il Milan Problemi in casa Napoli, dove Giovanniè stato costretto al cambio all'82'...... con l'assenza di Osimhen per, le chiavi dell'attacco partenopeo sono affidate in avvio ... Lecce - Napoli 1 - 2,va ko Poi Lozano, al 34', con un violento sinistro, sfiora il ...... con l'assenza di Osimhen per, le chiavi dell'attacco partenopeo sono affidate in avvio ... unica nota negativa della serata il problema muscolare accusato da, entrato in campo al ...

Napoli, infortunio per Simeone: trema Spalletti in vista del Milan Corriere dello Sport

Il Napoli vince a Lecce con un autogol ed è a +19 sulla Lazio. Allarme Champions per l'infortunio di Simeone del 07/04/2023 alle 20:57 Il Napoli vince per 2-1 sul campo del Lecce in uno dei tre ...Il Lecce non molla e continua giocare. Spalletti cambia ma il Napoli non è quello che conosciamo. L’infortunio di Simeone lascia il Napoli senza punta nei minuti finali e la sofferenza è tanta. Il ...