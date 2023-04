Influenza | continua calo incidenza | superati 13 mln di casi da inizio stagione

(Di venerdì 7 aprile 2023) Roma, 7 apr. (Adnkronos Salute) - In Italia "la lenta diminuzione dell'delle sindromi similli, con un livello pari a 5,1per mille assistiti (5,8 nella settimana precedente)". Lo sottolinea l'ultimo rapporto Influnet con il rilevamento deinella 13esima settimana dell'anno, dal 27 marzo al 2 aprile. "Istimati di sindrome simil-le, rapportati all'intera popolazione italiana, sono circa 301mila, per un totale di circa 13.004.000a partire dall'della sorveglianza", si legge nel report diffuso dall'Istituto superiore di sanità. L'delle sindromi similli "è in lieve diminuzione soprattutto nei bambini sotto i 5 anni, con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Greenpeace_ITA : ??1/ Mentre sulla stampa e in TV la #crisiclimatica continua ad avere scarsa visibilità, sui principali quotidiani i… - 2_crim : @MANUEL_FC1969 @barbarab1974 Conoscente con 4 dosi, circa 45 anni: 10 giorni di febbre alta e malanni, a seguire to… - QuodLuxRomae : Giuseppe Di Bella: 'L'OMS rappresenta un pericolo mortale' 'I conflitti di interesse che condizionano l'Oms sono p… - jean_gelase : RT @icarvsplume: Marcello pieno dell’influenza aviaria che continua ad appestare quel programma da due edizioni io lo capisco moltissimo - GOZANDOLAVIDA_ : RT @icarvsplume: Marcello pieno dell’influenza aviaria che continua ad appestare quel programma da due edizioni io lo capisco moltissimo -

... almeno quelli più intellettualmente onesti, che non hanno potuto non subire un'negativa ...a leggere Riduciapprofondimento Covid, studio: "Vaccini meno efficaci con inquinamento" FOTOGALLERY...Dieci secondi per analizzare i sintomi di un paziente e comprendere se si tratta di una comune...... almeno quelli più intellettualmente onesti, che non hanno potuto non subire un'negativa ...a leggere Riduci

Influenza e sindromi simil influenzali. Incidenza ormai in calo in tutte ... Quotidiano Sanità

Nella tredicesima settimana del 2023 (27 marzo - 2 aprile) l’incidenza delle sindromi simil-influenzali (ILI) in Italia continua la sua lenta diminuzione ... dei campioni risultati positivi per ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...