Indiana Jones e il Quadrante del Destino sarà l' ultimo film del franchise | la conferma da Disney

Disney ha annunciato ufficialmente la conclusione della saga capitanata da Harrison Ford con l'uscita di Indiana Jones e il Quadrante del Destino, che verrà presentato in anteprima mondiale a Cannes 2023. Disney e Lucasfilm hanno annunciato che Indiana Jones e il Quadrante del Destino sarà l'ultimo capitolo dell'avventuroso franchise interpretato dalla star Harrison Ford. il film non solo concluderà l'esperienza del divo ottantenne nei panni del celebre archeologo, ma segnerà anche la fine del franchise. "I miei leggendari collaboratori ed io siamo molto entusiasti di condividere con voi una nuovissima e ultima ...

