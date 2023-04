Indiana Jones e il quadrante del destino, nuovo trailer mostrato alla SWCE 2023 (Di venerdì 7 aprile 2023) TecnoAndroid La Star Wars Celebration Europe 2023 ha permesso di approfondire i piani futuri per la saga creata da George Lucas. Tuttavia, all’interno del panel dedicato alla Lucasfilm, c’è stato spazio anche per un altro importante franchise creato dal genio californiano: Indiana Jones. Durante la convention, infatti, è stato mostrato il nuovo trailer di Indiana Jones e il quadrante del destino. Il filmato è stato pubblicato su YouTube subito dopo che i presenti in sala hanno potuto ammirarlo in anteprima. Harrison Ford vestirà nuovamente i panni di uno dei ruoli più iconici della sua carriera. Il leggendario archeologo, avventuriero ed eroe tornerà sul grande schermo per una nuova avventura, la ... Leggi su tecnoandroid (Di venerdì 7 aprile 2023) TecnoAndroid La Star Wars Celebration Europeha permesso di approfondire i piani futuri per la saga creata da George Lucas. Tuttavia, all’interno del panel dedicatoLucasfilm, c’è stato spazio anche per un altro importante franchise creato dal genio californiano:. Durante la convention, infatti, è statoildie ildel. Il filmato è stato pubblicato su YouTube subito dopo che i presenti in sala hanno potuto ammirarlo in anteprima. Harrison Ford vestirà nuovamente i panni di uno dei ruoli più iconici della sua carriera. Il leggendario archeologo, avventuriero ed eroe tornerà sul grande schermo per una nuova avventura, la ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Mangold, In Indiana Jones il mio omaggio a Spielberg: A Star Wars Celebration regista con Mikkelsen e Waller - Brid… - tecnoandroidit : Indiana Jones e il quadrante del destino, nuovo trailer mostrato alla SWCE 2023 - - TheGamesMachine : Giornata piena per gli annunci Lucasfilm: 3 film di Star Wars e uno di Indiana Jones: per la prima volta non c'è Sp… - vespertime : Comunque non riesco ad essere ottimista neanche sul nuovo Indiana Jones. Nel trailer cose ok ma alcune un po' boh.… - RadioR101 : #R101News: guarda il trailer ufficiale di 'Indiana Jones e il Quadrante del Destino' su -

Il Nuovo Trailer di 'Indiana Jones e il Quadrante del Destino' La Star Wars Celebration di quest'anno ha preso il via in modo spettacolare oggi a Londra, con le star e i filmmaker di Indiana Jones e il Quadrante del Destino che hanno sorpreso i fan con la presentazione del nuovo trailer e con uno sguardo esclusivo al film, oltre al nuovo poster internazionale. All'evento erano ... Il trailer ufficiale di Indiana Jones e il Quadrante del Destino promette un'avventura memorabile La STAR WARS Celebration di Londra di quest'anno ha rivelato, fra le altre cose, anche un nuovo trailer dedicato a Indiana Jones e il Quadrante del Destino , accompagnato da un poster internazionale inedito . Sul posto alcuni membri del cast e il regista del film hanno sorpreso i fan presenti, offrendo loro un ... Star Wars Celebration: tutti gli annunci - Trailer, film, serie e molto altro BONUS: INDY! Sempre in casa LucasFilm rimaniamo, se non altro: ecco il trailer per Indiana Jones e il Quadrante del Destino, quello che di fatto sarà il quinto film della saga del mitico archeologo. ... La Star Wars Celebration di quest'anno ha preso il via in modo spettacolare oggi a Londra, con le star e i filmmaker die il Quadrante del Destino che hanno sorpreso i fan con la presentazione del nuovo trailer e con uno sguardo esclusivo al film, oltre al nuovo poster internazionale. All'evento erano ...La STAR WARS Celebration di Londra di quest'anno ha rivelato, fra le altre cose, anche un nuovo trailer dedicato ae il Quadrante del Destino , accompagnato da un poster internazionale inedito . Sul posto alcuni membri del cast e il regista del film hanno sorpreso i fan presenti, offrendo loro un ...BONUS: INDY! Sempre in casa LucasFilm rimaniamo, se non altro: ecco il trailer pere il Quadrante del Destino, quello che di fatto sarà il quinto film della saga del mitico archeologo. ... Indiana Jones 5: ecco il nuovo trailer dell'avventura finale con Harrison Ford BadTaste.it Cinema Indiana Jones 5: Anteprima a Cannes Giacca di pelle, frusta alla mano e l’inseparabile cappello; finalmente Indiana Jones è tornato. Dopo ben 15 anni, fa il suo ingresso al Festival di Cannes l’atteso ed ultimo capitolo della saga, ... Il Nuovo Trailer di “Indiana Jones e il Quadrante del Destino” La Star Wars Celebration di quest’anno ha preso il via in modo spettacolare oggi a Londra, con le star e i filmmaker di Indiana Jones e il Quadrante del Destino che hanno sorpreso i fan con la ... Giacca di pelle, frusta alla mano e l’inseparabile cappello; finalmente Indiana Jones è tornato. Dopo ben 15 anni, fa il suo ingresso al Festival di Cannes l’atteso ed ultimo capitolo della saga, ...La Star Wars Celebration di quest’anno ha preso il via in modo spettacolare oggi a Londra, con le star e i filmmaker di Indiana Jones e il Quadrante del Destino che hanno sorpreso i fan con la ...