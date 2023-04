Indagine del Pentagono sulla fuga di notizie social del piano Usa-Nato per aiutare l’Ucraina (Di venerdì 7 aprile 2023) La clamorosa fuga di notizie sui social del piano Usa-Nato per aiutare l’Ucraina a sferrare l’offensiva di primavera contro la Russia ha imbarazzato e preoccupato il Pentagono. Che ha aperto un’Indagine per capire come sia possibile che documenti così delicati sui piani degli Stati Uniti e della Nato possano essere stati diffusi. È stato il New York Times a svelare che alcuni documenti sui piani bellici segreti dell’Alleanza Atlantica e degli Stati Uniti per supportare Kiev nella crisi bellica ucraina erano trapelati sui social media. “Siamo a conoscenza delle segnalazioni di post sui social media e il Dipartimento sta esaminando la questione”, ha spiegato Sabrina Singh, vice addetta ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 7 aprile 2023) La clamorosadisuidelUsa-pera sferrare l’offensiva di primavera contro la Russia ha imbarazzato e preoccupato il. Che ha aperto un’per capire come sia possibile che documenti così delicati sui piani degli Stati Uniti e dellapossano essere stati diffusi. È stato il New York Times a svelare che alcuni documenti sui piani bellici segreti dell’Alleanza Atlantica e degli Stati Uniti per supportare Kiev nella crisi bellica ucraina erano trapelati suimedia. “Siamo a conoscenza delle segnalazioni di post suimedia e il Dipartimento sta esaminando la questione”, ha spiegato Sabrina Singh, vice addetta ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SenatoStampa : #HealthForAll. #7aprile #GiornataMondialeSalute, 75 anni dalla fondazione @WHO a sostegno diritto universale alla s… - rulajebreal : È ufficiale: Trump è il primo Presidente condannato in 2 impeachment. Il primo per aver istigato un'insurrezione… - Lantidiplomatic : ? Dopo il rifiuto degli Stati Uniti di un'indagine indipendente sull'attacco al Nord Stream, il portavoce del minis… - SecolodItalia1 : Indagine del Pentagono sulla fuga di notizie social del piano Usa-Nato per aiutare l’Ucraina - wltv6 : Individuato l’autore dell’incendio ai danni della Chiesa di San Gaetano a Portopalo di Capo Passero. I Carabinieri… -