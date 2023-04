Incidente mortale a Napoli. Nappi (Lega): Inasprire pene per i pirati della strada (Di venerdì 7 aprile 2023) Incidente mortale a Napoli, Nappi: Salvini ha annunciato l’ergastolo della patente per i criminali della strada Dopo la cattura del 40enne ritenuto responsabile del grave Incidente mortale occorso a Napoli nel quartiere Pianura due giorni fa. Severino Nappi, Consigliere regionale della Lega ha ringraziato la Polizia Municipale. Lo ha fatto attraverso una nota inviata in redazione che lasciamo di seguito. “Un sentito grazie alla polizia municipale che ha subito individuato il 40enne che si è allontanato senza soccorrere il centauro che aveva travolto con l’auto, in un Incidente avvenuto a Pianura. Giovanni Baiano è morto in ospedale dopo 2 giorni ... Leggi su puntomagazine (Di venerdì 7 aprile 2023): Salvini ha annunciato l’ergastolopatente per i criminaliDopo la cattura del 40enne ritenuto responsabile del graveoccorso anel quartiere Pianura due giorni fa. Severino, Consigliere regionaleha ringraziato la Polizia Municipale. Lo ha fatto attraverso una nota inviata in redazione che lasciamo di seguito. “Un sentito grazie alla polizia municipale che ha subito individuato il 40enne che si è allontanato senza soccorrere il centauro che aveva travolto con l’auto, in unavvenuto a Pianura. Giovanni Baiano è morto in ospedale dopo 2 giorni ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... himeralive : A seguito di un terribile incidente stradale, avvenuto nell’entroterra di Marsala, in provincia di Trapani, una gio… - PrimaStampa_eu : Terribile incidente mortale, perde la vita Sofia Montalto, aveva 20 anni: la ragazza è stata sbalzata ed è finita r… - Tele8tv : Incidente mortale a Marsala. Perde la vita una ventenne - 055firenze : Firenze, incidente mortale in via Marconi: auto si ribalta, perde la vita un uomo #Firenze - occhio_notizie : Mario Montella perde la vita a soli 22 anni: ancora sangue versato sulle strade campane >> -