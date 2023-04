Inchiesta plusvalenze, anche la Procura di Bologna apre un fascicolo (Di venerdì 7 aprile 2023) anche la Procura di Bologna ha aperto un fascicolo sulla vicenda delle plusvalenze. Su input della Procura di Torino, che ha trasmesso gli atti dell’Inchiesta sulla Juventus così come avvenuto in altre procure italiane per ragioni di competenza territoriale, anche la magistratura felsinea si muove e apre il fascicolo, che secondo quanto riferisce l’Ansa, riguarderebbe l’operazione per mezzo della quale il club rossoblù ha acquistato Riccardo Orsolini dalla Juventus per 15 milioni di euro dopo un anno e mezzo di prestito. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 7 aprile 2023)ladiha aperto unsulla vicenda delle. Su input delladi Torino, che ha trasmesso gli atti dell’sulla Juventus così come avvenuto in altre procure italiane per ragioni di competenza territoriale,la magistratura felsinea si muove eil, che secondo quanto riferisce l’Ansa, riguarderebbe l’operazione per mezzo della quale il club rossoblù ha acquistato Riccardo Orsolini dalla Juventus per 15 milioni di euro dopo un anno e mezzo di prestito. SportFace.

