Incendi in serie tra Guidonia e Tivoli | capannone | auto e cassonetti a fuoco

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 7 aprile 2023)inMontecelio. Fiamme che hanno spaventato, in alcuni casi, terrorizzato i residenti che si sono trovati di fronte a unpersistente che fatto temere anche per gli immobili vicini. Il più grande, quello più spaventoso, è scoppiato nella tarda serata di mercoledì in via Alessandro Caselli, proprio a Montecelio. Il corto circuito di un’ha coinvolto diversein sosta in un parcheggio e all’interno di undi una ditta di trasporti. L’o ha coinvolto une diversi mezzi in sosta Fiamme alte che erano visibili anche a centinaia di metri di distanza. I Vigili del, con trebotti e duescale, sono accorsi subito per ...