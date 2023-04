In Sicilia musei gratis anche il 25 aprile, 2 giugno e 4 novembre: ecco dove non si pagherà il biglietto (Di venerdì 7 aprile 2023) musei aperti e gratuiti in Sicilia non solo la prima domenica di ogni mese, ma anche in tre date festive del 2023: il 25 aprile per la Festa della Liberazione, il 2 giugno per la Festa della Repubblica e il 4 novembre per la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 7 aprile 2023)aperti e gratuiti innon solo la prima domenica di ogni mese, main tre date festive del 2023: il 25per la Festa della Liberazione, il 2per la Festa della Repubblica e il 4per la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate. L'articolo .

