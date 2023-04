In Banca di Italia lo smart working non riesce più a terminare. Perfino alla Vigilanza i dipendenti vogliono stare a casa 12 giorni al mese (Di venerdì 7 aprile 2023) Dopo un tira e molla durato molti mesi, la Banca di Italia ha elaborato una soluzione salomonica sullo smart working chiesto a gran voce da quasi tutti i dipendenti e soprattutto da tutti i numerosi sindacati che li rappresentano. Di fronte alla resistenza trovata al rientro alla normalità post pandemica, alla fine i vertici della Banca centrale guidata da Ignazio Visco hanno concesso sulla carta uno smart working ampliato fino a 12 giorni al mese. Sulla carta però: non è una decisione organizzativa, ma una facoltà di autorizzazione lasciata a ciascun capo struttura. E a seconda del servizio c’è chi largheggia e accontenta i dipendenti, e chi invece ... Leggi su open.online (Di venerdì 7 aprile 2023) Dopo un tira e molla durato molti mesi, ladiha elaborato una soluzione salomonica sullochiesto a gran voce da quasi tutti ie soprattutto da tutti i numerosi sindacati che li rappresentano. Di fronteresistenza trovata al rientronormalità post pandemica,fine i vertici dellacentrale guidata da Ignazio Visco hanno concesso sulla carta unoampliato fino a 12al. Sulla carta però: non è una decisione organizzativa, ma una facoltà di autorizzazione lasciata a ciascun capo struttura. E a seconda del servizio c’è chi largheggia e accontenta i, e chi invece ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Crac Mps, chiesta la conferma a 6 anni per gli ex vertici Profumo e Viola. “Banca d’Italia e Consob conniventi” - giovpa23 : RT @FrancoBechis: Stregati dallo smart working in Banca di Italia lo pretendono 12 giorni al mese. Anche in vigilanza - Gennaro6942 : @fuoridalcorotv @AnnalisaGrandi1 Questi fra poco ci cacceranno dall'italia se non prendiano a sti schifosi della si… - pameladiverona : RT @CarloBertini6: “Continua la persecuzione di Banca d’Italia nei confronti di Carlo Bertini, il whistleblower della Vigilanza che ha rive… - CarloBertini6 : “Continua la persecuzione di Banca d’Italia nei confronti di Carlo Bertini, il whistleblower della Vigilanza che ha… -