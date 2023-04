IMPACT | Prende forma la card del PPV Rebellion

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 7 aprile 2023) Durante l’ultimo episodio disono stati annunciati altri match titolati per. Il primo match per il titolo vedrà Trey Miguel difendere X-Division Championship contro Mike Bailey e Jonathan Gresham in un Three-Way match. Miguel è campione da quando ha sconfitto Black Taurus aWrestling OverDrive 2022. Torna Ultimate X match L’altro incontro vedrà Chris Bey e Ace Austin del Bullet Club difendere i titoli Tag Team contro i campioni uscenti i Motor City Machine Guns (Alex Shelley e Chris Sabin). L’idea di organizzare l’Ultimate X match è stata di Sabin, che ha lottato per la prima volta in questo match nel lontano 2003. Bey e Austin sono gliTag Team Champions da quando hanno sconfitto Sabin e Shelley nella puntata del 2 marzo di. Da quando hanno vinto i ...