Impact 06 04 2023 Arrivederci Josh

(Di venerdì 7 aprile 2023) Lettrici e lettori di ZonaWrestling, benvenuti in questa nuova puntata di. Questa settimana torna una puntata tradizionale, dopo che settimana scorsa si è svolto l’evento che ha unitoe NJPW per una sera. C’è una novità molto importante però,Alexander stasera rinuncerà alla sua cintura a causa di uno strappo al tricipite, per cui si dovrà fermare per un po’ di tempo. A Rebellion si sfideranno Kushida e Steve Maclin per conquistare il titolo vacante. Immergiamoci nella puntata! Motor City Machine Guns sconfiggono TMDK (3 / 5) Dopo il match il Bullet Club fa loro i complimenti in modo sarcastico. I MCMG propongono un Ultimate X per Rebellion e Ace Austin e Chris Bey accettanno. Mike Bailey vs Jonathan Gresham: No Contest (3 / 5) Trey Miguel interrompe tutto, attaccando dalla terza corda sia Mike ...

Before the IMPACT Risultati 06-04-2023 The Shield Of Wrestling

Durante l'ultimo episodio di Impact sono stati annunciati altri match titolati per Rebellion. Il primo match per il titolo vedrà Trey Miguel difendere X-Division Championship contro Mike Bailey e Jona ...