Impacciatore: «Depardieu si prese una cotta per me, Scola cercò di proteggermi dalle sue avances» (Di venerdì 7 aprile 2023) Il Corriere della Sera intervista Sabrina Impacciatore. Scoperta da Gianni Boncompagni, che la lanciò a Domenica In 1990 come ragazza pon pon, ha fatto parte del gruppo di Non è la Rai e Macao. Il primo ciak è stato per Citto Maselli in “Il compagno” e per Ettore Scola in “Concorrenza sleale”. Poi è venuto “L’ultimo bacio” di Gabriele Muccino, con cui ha girato anche “Baciami Ancora” e “A casa tutti bene”. Si divide tra fiction (“Immaturi. La serie”), cinema e teatro. Da qualche mese è entrata nel mondo di Hollywood: in America ha fatto una serie tv popolarissima, “The White Lotus”, ed è diventata famosa. La Impacciatore racconta la sua infanzia romana. «I primi sette anni di vita li ho passati al Prenestino, poi siamo andati all’Eur. Papà era un dirigente e azionista della Bosch, responsabile della filiale di elettrodomestici in ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 7 aprile 2023) Il Corriere della Sera intervista Sabrina. Scoperta da Gianni Boncompagni, che la lanciò a Domenica In 1990 come ragazza pon pon, ha fatto parte del gruppo di Non è la Rai e Macao. Il primo ciak è stato per Citto Maselli in “Il compagno” e per Ettorein “Concorrenza sleale”. Poi è venuto “L’ultimo bacio” di Gabriele Muccino, con cui ha girato anche “Baciami Ancora” e “A casa tutti bene”. Si divide tra fiction (“Immaturi. La serie”), cinema e teatro. Da qualche mese è entrata nel mondo di Hollywood: in America ha fatto una serie tv popolarissima, “The White Lotus”, ed è diventata famosa. Laracconta la sua infanzia romana. «I primi sette anni di vita li ho passati al Prenestino, poi siamo andati all’Eur. Papà era un dirigente e azionista della Bosch, responsabile della filiale di elettrodomestici in ...

