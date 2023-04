Imodium | scatta l’allarme dell’Aifa | ecco il lotto da non utilizzare

Leggi su tvzap

(Di venerdì 7 aprile 2023): se lo avete in casa non prendetelo – Alcune volte i provvedimenti di richiamo riguardano anche i medicinali, non soltanto i prodotti alimentari. L’Aifa segnala il divieto di utilizzo, in via cautelativa, dell’Diarrea e meteroismo 2mg/125mg, venduto in confezione da 6 compresse. Scopriamo insieme di quali lotti si tratta. Come scrive l’Aifa, il divieto di utilizzo segue la comunicazione dell’azienda Johnson & Johnson.di seguito tutti i dettagli… L’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, che svolge il compito di ente regolatore per la commercializzazione dei farmaci nel nostro paese, nella giornata di ieri, giovedì 6 aprile 2023, ha segnalato alcune anomalie che riguardano undi un farmaco molto ...