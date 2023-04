Illusioni ottiche | scopri di più sul tuo carattere grazie a questo test

Leggi su tecnoandroid

(Di venerdì 7 aprile 2023) TecnoAndroid Lesono delle immagini che riescono ad ingannare il nostro occhio e il nostro cervello facendoci percepire delle cose in modo diverso rispetto alla realtà oppure addirittura facendoci percepire delle cose che nella realtà non esistono. Il nostro cervello viene ingannato e non riesce a decodificare bene le informazioni, fornendoci così delle risposte sbagliate rispetto a quello che appare nella realtà. Nel corso degli anni gli studiosi hanno posto particolare attenzione su queste strane immagini, conducendo anche degli studi al riguardo per comprendere bene il funzionamento del cervello umano. Spesso levengono utilizzate anche perre di più sulla nostra indole e imparare a conosce meglio noi stessi. Il web infatti è pieno di immagini utili a ...