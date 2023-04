Ilary Blasi | “Totti non mi ha mai offerto 15 mila euro al mese per i nostri tre figli”

(Di venerdì 7 aprile 2023) Davanti al giudice il muro contro muro, sui giornali ricostruzioni che suscitano reazioni immediate. La “guerra” tra Francescocontinua, segnando ancora di più una separazione già convulsa e dolorosa. “non mi ha mai15alper itre“, la conduttrice decide di rompere il silenzio. Le parole sono riportate dal quotidiano Repubblica,, fin qui in silenzio nel rispetto di una fase processuale delicata, parla attraverso i suoi avvocati Alessandro Simeone e Pompilia Rossi. “In merito alle illazioni di alcune testate, i legali sono costretti a precisare che la signoranon ha mai rifiutato un assegno di 15 ...

Emergono dettagli sulla causa di separazione, ma i legali della conduttrice smentiscono che l'ex calciatore avrebbe offerto 15mila euro per il mantenimento dei figlie Francesco Totti proseguono la loro battaglia senza esclusione di colpi. Lui spera ancora di ottenere la villa all'Eur in cui hanno vissuto da marito e moglie, ma lei ha già cambiato la ...

