Ilary Blasi, ecco cosa è emerso dalla nota degli avvocati | L’indiscrezione (Di venerdì 7 aprile 2023) Ilary Blasi, arriva una nota degli avvocati della showgirl: ecco cosa è emerso dalL’indiscrezione La conduttrice e showgirl Ilary Blasi negli ultimi mesi è stata al centro di numerose polemiche dopo la separazione dal marito Francesco Totti. La Blasi e Totti dopo vent’anni di matrimonio e la nascita di tre figli hanno deciso di prendere strade diverse. Francesco dopo il divorzio da Ilary sta frequentando Noemi da diversi mesi, e solo nelle ultime settimane anche la bella Ilary ha mostrato in anteprima i dolcissimi momenti che sta condividendo col suo Bastian Muller, un imprenditore tedesco. Leggi anche –> Cristina Quaranta, le dichiarazioni ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 7 aprile 2023), arriva unadella showgirl:dalLa conduttrice e showgirlnegli ultimi mesi è stata al centro di numerose polemiche dopo la separazione dal marito Francesco Totti. Lae Totti dopo vent’anni di matrimonio e la nascita di tre figli hanno deciso di prendere strade diverse. Francesco dopo il divorzio dasta frequentando Noemi da diversi mesi, e solo nelle ultime settimane anche la bellaha mostrato in anteprima i dolcissimi momenti che sta condividendo col suo Bastian Muller, un imprenditore tedesco. Leggi anche –> Cristina Quaranta, le dichiarazioni ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Profilo3Marco : RT @Radio105: Chi si aggiudicherà la mega villa dell’Eur? #IlaryBlasi #FrancescoTotti - DonnaGlamour : Ilary Blasi: “Totti non ha mai offerto assegno da 15 mila euro”. La nota degli avvocati - GossipNews_it : ''In quell'attimo capii tutto'': Vladimir Luxuria rivela quando seppe che Ilary Blasi e Francesco Totti erano in cr… - confyconlac : l’erede di ilary blasi - no_enne : Ilary Blasi la vedo bella fresca ultimamente -