Il weekend delle giovanili (Di venerdì 7 aprile 2023) Terminate le festività Pasquali la Primavera bianconera torna in campo mercoledì 12 aprile contro la Sampdoria. Allo Stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro i ragazzi di mister Sturm daranno il tutto per tutto per conquistare i tre punti. Fischio di inizio ore 12.00, in diretta su Sportitalia.weekend Pasquale ricco di importanti tornei per i giovani talenti bianconeri.Di seguito il calendario completo: Sabato 8 Aprile 2023- Under 12 Udinese – Padova, presso il Centro Sportivo “Azzurra Premariacco”, Via Olimpia, Premariacco (UD), dalle ore 12.00- Under 11 Udinese – Padova, presso il Centro Sportivo “Azzurra Premariacco”, Via Olimpia, Premariacco (UD), dalle ore 13.30- Under 10 Udinese – Padova, presso il Centro Sportivo “Azzurra Premariacco”, Via Olimpia, Premariacco (UD), dalle ore 12.00- Under 9 Udinese – Padova, presso il Centro ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 7 aprile 2023) Terminate le festività Pasquali la Primavera bianconera torna in campo mercoledì 12 aprile contro la Sampdoria. Allo Stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro i ragazzi di mister Sturm daranno il tutto per tutto per conquistare i tre punti. Fischio di inizio ore 12.00, in diretta su Sportitalia.Pasquale ricco di importanti tornei per i giovani talenti bianconeri.Di seguito il calendario completo: Sabato 8 Aprile 2023- Under 12 Udinese – Padova, presso il Centro Sportivo “Azzurra Premariacco”, Via Olimpia, Premariacco (UD), dalle ore 12.00- Under 11 Udinese – Padova, presso il Centro Sportivo “Azzurra Premariacco”, Via Olimpia, Premariacco (UD), dalle ore 13.30- Under 10 Udinese – Padova, presso il Centro Sportivo “Azzurra Premariacco”, Via Olimpia, Premariacco (UD), dalle ore 12.00- Under 9 Udinese – Padova, presso il Centro ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #F1, team d'accordo per il cambio di format nei weekend con gara sprint già da Baku Nuove qualifiche al sabato al p… - ilveggente_it : ? I #pronostici del weekend: prima dell’inizio dei quarti di finale delle coppe europee si gioca in Serie A, Bundes… - LennyBusker3 : Thousands in Hong Kong queue up for cross-border shuttle to visit Macau in hopes of spending Easter long weekend in… - TOstiensi : RT @PARCO_AVETO: Weekend #plasticfree nei rifugi di #parcoaveto per Pasqua! - Gazzettalombard : Tutto è pronto al Safari Park Lago Maggiore di Pombia (NO) che si apprestaa trascorrere il lungo weekend delle fest… -