Il Viminale, rafforzati i controlli per Pasqua

In vista delle vacanze Pasquali il Viminale ha predisposto un piano sicurezza per intensificare i controlli nei luoghi ritenuti maggiormente a rischio, tra cui siti istituzionali o di partito, luoghi religiosi, ma anche aeroporti.

Il Viminale, rafforzati i controlli per Pasqua

In vista delle vacanze pasquali il Viminale ha predisposto un piano sicurezza per intensificare i controlli nei luoghi ritenuti maggiormente a rischio, tra cui siti istituzionali o di partito, luoghi religiosi, ma anche aeroporti.

Piantedosi, controlli rafforzati a Roma, Milano e Napoli

Direttiva a prefetti, presenza visibile forze ps nelle stazioni. Si tratta di servizi straordinari di controllo del territorio che hanno visto l'impiego di personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.