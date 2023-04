Il Venerdì Santo a Bisceglie dietro alla croce di Cutro: per Kalusha ‘il mare è tutta una vita’ (Di venerdì 7 aprile 2023) Lo stabat mater mi gira ancora nella testa in questo Venerdì Santo dell’anno in cui siamo liberi dalla guerra al virus ma siamo dentro una guerra a est con il Mediterraneo che ci circonda e ti commuove quando lo guardi. Il pensiero sbatte sempre lì a Cutro e non riesce a distogliersi. A Bisceglie c’è chi non dimentica e Comunità Oasi 2 e Comune organizzano nel centro del porto una preghiera ecumenica tra cattolici, musulmani e buddisti dedicata alle vittime di Cutro. Tutti verso una croce in legno formata da legname dell’imbarcazione finita nel tragico incidente di Cutro. Una croce che sta facendo il giro dell’Italia verso la quale vanno le preghiere di tutti, del popolo intero. All’organizzatore dell’Oasi 2, Giampiero Losappio, chiedo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023) Lo stabat mater mi gira ancora nella testa in questodell’anno in cui siamo liberi dguerra al virus ma siamo dentro una guerra a est con il Mediterraneo che ci circonda e ti commuove quando lo guardi. Il pensiero sbatte sempre lì ae non riesce a distogliersi. Ac’è chi non dimentica e Comunità Oasi 2 e Comune organizzano nel centro del porto una preghiera ecumenica tra cattolici, musulmani e buddisti dedicata alle vittime di. Tutti verso unain legno formata da legname dell’imbarcazione finita nel tragico incidente di. Unache sta facendo il giro dell’Italia verso la quale vanno le preghiere di tutti, del popolo intero. All’organizzatore dell’Oasi 2, Giampiero Losappio, chiedo ...

