Il sistema sanitario nazionale è in crisi nera ma Meloni & Co non fanno nulla. L'affondo di Conte per salvare la Sanità pubblica (Di venerdì 7 aprile 2023) Il sistema sanitario nazionale è in crisi nera ma Meloni & Co non fanno nulla. Con un lungo e duro post su Facebook il leader M5S Giuseppe Conte attacca il governo che continua a fare promesse senza mai mantenerle. "La fine del sistema sanitario nazionale pubblico e universalistico porterà a un disastro sociale ed economico senza precedenti. Ma temo che nessuno se ne renda conto" è quanto si legge nella pagina social del capo dei pentastellati. "Nella Giornata mondiale della Salute è doveroso prendere in forte considerazione l'allarme lanciato nelle scorse settimane da Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. Mentre il Governo continua a puntare ...

