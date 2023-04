Il silenzio degli intellettuali tifosi sulla battaglia di De Laurentiis per la legalità

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 7 aprile 2023) Cesare – Caro Guido vittoria sporca del Napoli ma importantissima. Dopo la caduta in casa con il Milan ci si aspettava una diversa reazione della squadra, come ci aveva abituato dopo le precedenti sconfitte in campionato con Inter e Lazio. Invece il Napoli ha fatto una prestazione mediocre, vinta possiamo dire fortunosamente. E da dire che il Lecce, che ha fatto anche turnover risparmiando dall’inizio alcuni diffidati in vista della partita decisiva in chiave salvezza contro la Sampdoria, veniva da una lunga serie di sconfitte. Guido – Il Lecce ha giocato una partita gagliarda e non si può non comprendere l’amarezza per un punto perso rocambolescamente. Però in un campionato capitano episodi contro o a favore. Contro la Lazio in fondo abbiamo perso per un episodio, un tiro dal limite. Dopo la pesante sconfitta con il Milan era naturale che i giocatori avvertissero una certa ...