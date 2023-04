Il runner Andrea Papi ucciso da un orso? Oggi l'autopsia sul corpo del 26enne (Di venerdì 7 aprile 2023) Gli esiti dell’ autopsia sul cadavere di Andrea Papi , lo sportivo di 26 anni trovato morto ieri notte tra i boschi di Caldes in Trentino , potrebbero essere resi già nel corso della giornata odierna.... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 7 aprile 2023) Gli esiti dell’sul cadavere di, lo sportivo di 26 anni trovato morto ieri notte tra i boschi di Caldes in Trentino , potrebbero essere resi già nel cdella giornata odierna....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Andrea Papi, ferite al braccio e al collo: come è morto il runner. L’autopsia per confermare l’attacco di un orso.… - Corriere : La madre del runner aggredito dall'orso: «Volevano il morto, ora ce l'hanno» - SoniaSamoggia : RT @fanpage: “Hanno voluto il morto, ora ce l’hanno” Le strazianti parole di Franca Ghirardini, per la morte del figlio Andrea Papi avvenu… - Lega_gruppoID : RT @alepanzaoff: Una tragedia che rimarca come la fauna selvatica, soprattutto i grandi carnivori, debbano essere gestiti con consapevolezz… - massimobitonci : Sembra chiarita la dinamica della morte del runner Andrea Papi: ucciso da un #orso! Una preghiera per i suoi cari… -