Il rischio è che Roma e Lazio arrivino a un processo sportivo nel 2024 (Repubblica) (Di venerdì 7 aprile 2023) Quanto impiegherà la giustizia sportiva a chiudere la questione relativa al nuovo filone di plusvalenze, quello riguardante Roma e Lazio? L’interrogativo è posto da La Repubblica. Le due inchieste, al momento, sono basate sulle valutazioni di Trasfermarkt, che già in passato si è rivelato non sufficiente: ad “incastrare” la Juve sono state, piuttosto, le intercettazioni, che anche in questo caso farebbero la differenza. E’ dunque partita la caccia a chat e conversazioni telefoniche. “A oggi, però, le due inchieste nate per determinare possibili falsi in bilancio e false comunicazioni al mercato attraverso la supervalutazione dei giocatori, si basano sui parametri del sito Transfermarkt. Un sito privato, che la giustizia sportiva ha già ampiamente rigettato come elemento di prova perché inaffidabile, visto che si basa sulle indicazioni ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 7 aprile 2023) Quanto impiegherà la giustizia sportiva a chiudere la questione relativa al nuovo filone di plusvalenze, quello riguardante? L’interrogativo è posto da La. Le due inchieste, al momento, sono basate sulle valutazioni di Trasfermarkt, che già in passato si è rivelato non sufficiente: ad “incastrare” la Juve sono state, piuttosto, le intercettazioni, che anche in questo caso farebbero la differenza. E’ dunque partita la caccia a chat e conversazioni telefoniche. “A oggi, però, le due inchieste nate per determinare possibili falsi in bilancio e false comunicazioni al mercato attraverso la supervalutazione dei giocatori, si basano sui parametri del sito Transfermarkt. Un sito privato, che la giustizia sportiva ha già ampiamente rigettato come elemento di prova perché inaffidabile, visto che si basa sulle indicazioni ...

