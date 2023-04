Il rigore è troppo forte e il portiere sembra scansarsi (Di venerdì 7 aprile 2023) Nel campionato del Paraguay l'attaccante calcia un missile che spaventa anche il portiere che sembra rinunciare a metterci le mani 7 aprile 2023 Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 7 aprile 2023) Nel campionato del Paraguay l'attaccante calcia un missile che spaventa anche ilcherinunciare a metterci le mani 7 aprile 2023

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FonteUfficiales : Il rigore è troppo potente per il portiere che è costretto a scansarsi - TelleschiMarco : @juventusfans Pjianic Rapinha? Cudrado Perisic? Rabiot Vlahovic Vlahovic? Juliano Ronaldo? Gol di Turone? Il r… - Luxgraph : Paraguay, il rigore è troppo potente per il portiere (che è costretto addirittura a scansarsi) #corriere #news #202… - GIUSEPPEPES : @90ordnasselA Non si è ingigantito troppo, si è voluto ad arte nascondere il fatto che nell'azione del rigore c'era… - geraltlostrigo : @Frances97873827 @CalcioFinanza Per non essere troppo vistoso? Perché sapeva(no) che avrebbero trovato un qualsiasi… -