Il Riformista, Calenda contro Renzi: il terzo polo è già finito? Segui la diretta con Peter Gomez (Di venerdì 7 aprile 2023) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Renzi al “Riformista”, l’irritazione di Calenda: “Se è questo che vuol fare nella vita, auguri. Ma non potrà essere… - Corriere : Il malumore di Calenda per Renzi direttore del «Riformista»: «Così si confondono i ruoli» - HuffPostItalia : Calenda avverte Renzi: 'Non mischi Il Riformista col Terzo Polo, non sarà un giornale di partito' - FFiamengo : RT @vanabeau: Spero che Calenda capisca che Renzi direttore del Riformista è un'enorme opportunità per il Terzo Polo, ammenoché le intenzio… - RuculuSimone : RT @siriomerenda: da domani Calenda dopo la nomina di Renzi a direttore de 'il Riformista'... #Renzi #Calenda #IlRiformista #riformista htt… -