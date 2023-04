Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il segretario di Stato americano Blinken chiama Lavrov: 'Inaccettabile la detenzione del reporter Usa'. Risponde… - serenel14278447 : Il reporter Usa del Wsj incriminato per spionaggio a Mosca - Agenzia_Ansa : Il reporter Usa del Wsj incriminato per spionaggio a Mosca. Gershkovich ha respinto le accuse #ANSA - DarthPump : Il reporter Usa del Wsj incriminato per spionaggio a Mosca - notizienet : Il reporter Usa del Wsj incriminato per spionaggio a Mosca - Gershkovich ha respinto le accuse -

Il giornalista del Wall Street Journal Evan Gershkovich, arrestato nei giorni scorsi in Russia, è stato formalmente incriminato per spionaggio. Lo rende noto l'agenzia Tass. Ilha negato le accuse. Xi Jinping disponibile intanto a chiamare Zelensky, ma Mosca ribadisce che al momento non ci sono prospettive per una soluzione pacifica.

Secondo Interfax, Gershkovich, corrispondente del Wall Street Journal che in passato ha lavorato anche per la France Presse, è stato incriminato ai sensi dell'articolo 276 del codice penale russo. La guerra in Ucraina giunge al giorno 408. "Gli invasori russi hanno sequestrato quattro dipendenti della centrale nucleare di Zaporizhzhia". Lo ha riferito l'operatore ucraino per il nucleare, Energo...