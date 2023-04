Il Reddito di cittadinanza ruba le braccia all’agricoltura? I dati smentiscono il governo: l’anno scorso 92.000 assunti tra i beneficiari (Di venerdì 7 aprile 2023) Dopo il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, che domenica scorsa al Vinitaly di Verona ha attaccato il Reddito di cittadinanza – “nelle campagne c’è bisogno di manodopera, , stare sul divano e gravare sulle spalle altrui col Rdc non è un modello di civiltà” – il suo partito rincara la dose. L’occasione sono i dati sul nuovo decreto flussi per l’ingresso in Italia di lavoratori stranieri, con 80 mila quote ma ben 250 mila domanda presentate, di cui la maggior parte nelle regioni del Sud: apriti cielo. “Nella regione con più percettori di Reddito di cittadinanza si registra la più alta richiesta di immigrati da impiegare in agricoltura. Il click day ha infatti certificato che la prima regione per domande, con oltre il 43% del totale, è la Campania“, ha scritto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023) Dopo il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, che domenica scorsa al Vinitaly di Verona ha attaccato ildi– “nelle campagne c’è bisogno di manodopera, , stare sul divano e gravare sulle spalle altrui col Rdc non è un modello di civiltà” – il suo partito rincara la dose. L’occasione sono isul nuovo decreto flussi per l’ingresso in Italia di lavoratori stranieri, con 80 mila quote ma ben 250 mila domanda presentate, di cui la maggior parte nelle regioni del Sud: apriti cielo. “Nella regione con più percettori didisi registra la più alta richiesta di immigrati da impiegare in agricoltura. Il click day ha infatti certificato che la prima regione per domande, con oltre il 43% del totale, è la Campania“, ha scritto ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Lavorava 12 mesi l'anno per una società di vigilanza e percepiva uno stipendio inferiore al reddito di cittadinanza… - Capezzone : Stasera al tg4 Clippino 2 Sul reddito di cittadinanza - stanzaselvaggia : Ma quindi Il ministro Lollobrigida, quello per cui anziché stare sul divano col reddito di cittadinanza i giovani d… - SalvoCostadura1 : @agostinomela @Cambiacasacca @zettai_Ari Col reddito di cittadinanza ci si può stare dentro - GigiAdinolfi : RT @Barbarab1974FAN: Questa ragazza è scesa dal divano e ha detto no al reddito di cittadinanza per iscriversi al nuovo liceo Made in Italy… -