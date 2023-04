(Di venerdì 7 aprile 2023) Può una normale giornata di shopping rischiare di trasformarsi in una tragedia? La risposta, purtroppo, è sì e il motivo è da ricercare in unoda postare sui social finito male. È quando accaduto a, trentacinquenne mamma di due gemellini di 8 mesi che si era recata daa Tustin, California, e si è ritrovata indopo essere stata vittima della cosiddetta bucket challenge, recente trend di TikTok che consiste nel mettere un secchio in testa a sconosciuti per firmarne la reazione. Il fatto risale allo scorso 26 marzo, con la donna che aveva deciso di concedersi un raro momento di relax e recarsi dal famoso grande magazzino americano per acquistare qualche vestitino per i suoi piccoli in vista dell’estate. Poi, come commentato a TODAY.com, “il buio” ...

Il racconto di Lana Clay-Monaghan, finita in ospedale per uno scherzo di 4 ragazzini da Target News – Roba da Donne

