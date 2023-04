Il post di Taffo su Silvio Berlusconi scatena hater e polemiche, Salvini: “Tarati mentali”. La replica dell’agenzia funebre: “Hanno preso tutti un abbaglio” (Di venerdì 7 aprile 2023) “Stavolta siamo pronti eh”. Così ha scritto Taffo in un tweet pubblicato nelle scorse ore e diventato subito virale: il riferimento è, chiaramente, alla notizia del ricovero in terapia intensiva del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi e, sebbene l’agenzia funebre sia nota sui social per la sua irriverente ironia, questo post ha scatenato forti polemiche. Non solo per il contenuto in sé del messaggio, ma anche per l’ondata di commenti da parte di hater che si è levata in seguito. “Quando c’è una persona ricoverata in terapia intensiva, mi domando che tipo di Tarati mentali portino a scrivere sui social, ma anche su siti di quotidiani importantissimi, che Hanno milioni di lettori, le cose più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023) “Stavolta siamo pronti eh”. Così ha scrittoin un tweet pubblicato nelle scorse ore e diventato subito virale: il riferimento è, chiaramente, alla notizia del ricovero in terapia intensiva del leader di Forza Italiae, sebbene l’agenziasia nota sui social per la sua irriverente ironia, questohato forti. Non solo per il contenuto in sé del messaggio, ma anche per l’ondata di commenti da parte diche si è levata in seguito. “Quando c’è una persona ricoverata in terapia intensiva, mi domando che tipo diportino a scrivere sui social, ma anche su siti di quotidiani importantissimi, chemilioni di lettori, le cose più ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ubalda2002 : @Giovyfady @Giorgiolaporta Così è come tanti leggono il post di Taffo, autore di questo post compreso - CaraccioloSal : @Giorgiolaporta Da fan di uno che ha solo e sempre raccontato barzellette senza far ridere , fatevi una risata inte… - gianlpetruccio : @Giorgiolaporta Le avevo messo, d'istinto, anche mi piace. Poi ho fatto quello che non ha fatto lei. Sono andato… - mauraverra : @Giorgiolaporta Ma stai tranquillo! Prima o poi tocca a tutti, magari #Taffo facesse un post così per tutti … - conan_edogawa08 : @stepsslazio @Giorgiolaporta È riferito a Berlusconi, palesemente, segue il post che fecero per la regina Elisabett… -