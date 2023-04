Il Pd celebra i cento anni del partigiano Teppa che si macchiò della strage di Schio. Gasparri: vergogna comunista (Di venerdì 7 aprile 2023) “Mentre viene fatta la Tac ad ogni affermazione del più periferico rappresentante del centrodestra, sorprende il silenzio della grande informazione sulla vicenda sconcertante che si è verificata a Schio, dove esponenti del Pd hanno celebrato, ‘in pompa magna’, come riferiscono alcune cronache, Valentino Bortoloso che ha compiuto cento anni. Si tratta di un famigerato assassino che, nel luglio del 1945, fu responsabile dell’uccisione di 54 uomini e donne delle carceri di Schio“. Così il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri. “La strage avvenne a guerra finita ma, si legge oggi in uno scritto del docente Marco Cimmino: ‘La rabbia belluina di Bortoloso e dei suoi soci non poteva permettere che questi prigionieri la scampassero. Così, li ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 7 aprile 2023) “Mentre viene fatta la Tac ad ogni affermazione del più periferico rappresentante del centrodestra, sorprende il silenziogrande informazione sulla vicenda sconcertante che si è verificata a, dove esponenti del Pd hannoto, ‘in pompa magna’, come riferiscono alcune cronache, Valentino Bortoloso che ha compiuto. Si tratta di un famigerato assassino che, nel luglio del 1945, fu responsabile dell’uccisione di 54 uomini e donne delle carceri di“. Così il vicepresidente del Senato Maurizio. “Laavvenne a guerra finita ma, si legge oggi in uno scritto del docente Marco Cimmino: ‘La rabbia belluina di Bortoloso e dei suoi soci non poteva permettere che questi prigionieri la scampassero. Così, li ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Il Pd celebra i cento anni del partigiano Teppa che si macchiò della strage di Schio. Gasparri: vergogna comunista… - chiamamilano : RT @LaStatale: L'Università @LaStatale fa cento e presenta il VUMM - Virtual UniMi Museum. Al via le iniziative con cui l'Ateneo celebra il… - laboescapes : RT @LaStatale: L'Università @LaStatale fa cento e presenta il VUMM - Virtual UniMi Museum. Al via le iniziative con cui l'Ateneo celebra il… - wtobagi : RT @LaStatale: L'Università @LaStatale fa cento e presenta il VUMM - Virtual UniMi Museum. Al via le iniziative con cui l'Ateneo celebra il… - IAMC_UNIMI : RT @LaStatale: L'Università @LaStatale fa cento e presenta il VUMM - Virtual UniMi Museum. Al via le iniziative con cui l'Ateneo celebra il… -