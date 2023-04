Il Paradiso delle Signore 7 | quando finisce? La data e le attese sul finale di stagione

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 7 aprile 2023) Ancora pochissime settimane e calerà il sipario su questa settima avventura de Il. In attesa del gran, le incognite sono davvero numerose. Quest'anno, infatti, si sono sviluppate una vasta gamma di story line, di cui alcune abbastanza ingarbugliate. Intanto facciamo presente che si contano almeno cinque matrimoni all'orizzonte. Non solo quello tra Gemma e Roberto, ma anche quello tra Vito e Maria, Irene e Alfredo, Flora e Umberto, Ludovica e Ferdinando. Non è da escludere che qualche coppia possa scoppiare prima del gran giorno. Il7, dei matrimoni potrebbe saltare Tra le cinque coppie che dovrebbero scoppiare prima del fatidico «Sì lo voglio» troviamo Flora e Umberto. Quest'ultimo sembra quasi essersi stancato ...