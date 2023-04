Il Napoli vince col brivido a Lecce: decisivo l’autogol di Gallo (Di venerdì 7 aprile 2023) Vittoria per il Napoli allo stadio Via del Mare contro il Lecce, decisivo un pasticcio tra Gallo e Falcone per l’1-2 finale Il Napoli si rialza dopo aver perso 0-4 allo stadio Maradona qualche giorno fa contro il Milan. Luciano Spalletti può tirare, dunque, un sospiro di sollievo in vista dei quarti di finale di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 7 aprile 2023) Vittoria per ilallo stadio Via del Mare contro ilun pasticcio trae Falcone per l’1-2 finale Ilsi rialza dopo aver perso 0-4 allo stadio Maradona qualche giorno fa contro il Milan. Luciano Spalletti può tirare, dunque, un sospiro di sollievo in vista dei quarti di finale di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorSport : IL NAPOLI VINCE AL VIA DEL MARE 2-1 ?? Un Napoli non in grande spolvero porta a casa un'importantissima vittoria i… - ilmeridianonews : Un #Napoli tutt’altro che brillante vince a #Lecce 1-2 grazie al gol di #DiLorenzo e ad un autogol e riprendono la… - SaxSan2 : Un #Napoli tutt’altro che brillante vince a #Lecce 1-2 grazie al gol di #DiLorenzo e ad un autogol e riprendono la… - CHIKIDINHO : RT @CorSport: IL NAPOLI VINCE AL VIA DEL MARE 2-1 ?? Un Napoli non in grande spolvero porta a casa un'importantissima vittoria in trasfert… - LaNapulagna : Vittoria sofferta ma fondamentalmente del #Napoli che vince nonostante gli zero cori di incitamento e l'assenza deg… -