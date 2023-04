Il Napoli vince a Lecce con un autogol ed è a +19 sulla Lazio. Allarme Champions per l'infortunio di Simeone (Di venerdì 7 aprile 2023) Il Napoli vince per 2-1 sul campo del Lecce in uno dei tre anticipi della 29esima giornata di Serie A, grazie a una rete di Di Lorenzo e un... Leggi su calciomercato (Di venerdì 7 aprile 2023) Ilper 2-1 sul campo delin uno dei tre anticipi della 29esima giornata di Serie A, grazie a una rete di Di Lorenzo e un...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorSport : IL NAPOLI VINCE AL VIA DEL MARE 2-1 ?? Un Napoli non in grande spolvero porta a casa un'importantissima vittoria i… - Emanuel72607325 : @AlfredoPedulla Paradosso assurdo, ma immagino la scena, il Napoli le vince, tutti festeggiano per la matematica, m… - Eltoro103 : RT @Lorenzo11122: Il Napoli con questi numeri vince le partite, noi coi nostri le perdiamo. E ma non c'entra niente la rosa eh. Curpa del… - IlModeratoreWeb : Il Napoli rialza la testa e vince a Lecce 2-1 - - nestquotidiano : Il Napoli rialza la testa e vince a Lecce 2-1 -