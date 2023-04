Il Napoli soffre ma vince, battuto il Lecce 1-2 (Di venerdì 7 aprile 2023) Il Napoli espugna Lecce, dopo la sconfitta interna contro il Milan, gli azzurri conquistano tre punti fondamentali per la corsa verso lo scudetto, ora restano solo 4 partite per la matematica certezza. La gara viene decisa dalle reti siglate da Di Lorenzo nel primo tempo, poi il Lecce è riuscito a pareggiare con il gol di Di Francesco al minuto 52, porta il vantaggio il Napoli l'autogol di Gallo nella seconda frazione di gioco, per il definitivo 1-2. Il Tabellino: Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez (26' st Helgason), Hjulmand, Maleh (35' st Askildsen); Oudin (35' st Strefezza), Ceesay (35' st Voelkerling), Di Francesco (43' st Banda). A disp.: Bleve, Brancolini, Cassandro, Ceccaroni, Colombo, Lemmens, Pezzella, Romagnoli, Tuia. All.: Baroni Napoli ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 7 aprile 2023) Ilespugna, dopo la sconfitta interna contro il Milan, gli azzurri conquistano tre punti fondamentali per la corsa verso lo scudetto, ora restano solo 4 partite per la matematica certezza. La gara viene decisa dalle reti siglate da Di Lorenzo nel primo tempo, poi ilè riuscito a pareggiare con il gol di Di Francesco al minuto 52, porta il vantaggio ill'autogol di Gallo nella seconda frazione di gioco, per il definitivo 1-2. Il Tabellino:(4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez (26' st Helgason), Hjulmand, Maleh (35' st Askildsen); Oudin (35' st Strefezza), Ceesay (35' st Voelkerling), Di Francesco (43' st Banda). A disp.: Bleve, Brancolini, Cassandro, Ceccaroni, Colombo, Lemmens, Pezzella, Romagnoli, Tuia. All.: Baroni...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rafhp71 : Aldilà del risultato,è un altro #Napoli che soffre e gioca con meno fluidità #Osimhen torna presto ?? #LecceNapoli #ForzaNapoliSempre ?? - Luca62094236 : @FcInterNewsit Il Napoli soffre ma vince, l'Inter perde o pareggia pure quando non concede niente - calciomercatoit : ??Il #Napoli soffre ma vince in casa del #Lecce. Ora mancano quattro vittorie allo Scudetto! ?Chi è stato il miglior… - CorrNazionale : #Berlusconi soffre di #leucemia mielomonocitica cronica: parla Fabrizio Pane, professore di Ematologia all’Universi… - severo_michele : @VINCENZOMARRA2 Same here, my friend. Si soffre in silenzio ma sempre forza napoli ?????? -