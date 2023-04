(Di venerdì 7 aprile 2023)(ITALPRESS) – Ilespugna il Via del mare e riprende la sua corsa verso il titolo tricolore: ai partenopei si impongono per 2-1 grazie ai gol di Di Lorenzo e all'autorete di Gallo. Momentaneo pareggio dei padroni di casa firmato da Di Francesco.coriaceo, abile nel recuperare palla e in contropiede, ma sconfitto al termine dei novanta minuti. Ilinvece sidopo il clamoroso tonfo per 4-0 in casa contro il Milan: con l'assenza di Osimhen per infortunio, le chiavi dell'attacco partenopeo sono affidate in avvio a Raspadori. Da segnalare i cori di conzione di parte dei tifosi azzurri contro De Laurentis, criticato per il “caro biglietti” in vista della Champions. Buon inizio delnel primo quarto d'ora che, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... restoalsud : #territorio #sud #lavoro Il Napoli rialza la testa e vince a Lecce 2-1 - - ItaliaNotizie24 : Il Napoli rialza la testa e vince a Lecce 2-1 - blogsicilia : #notizie #sicilia Il Napoli rialza la testa e vince a Lecce 2-1 - - blogsicilia : #notizie #sicilia Il Napoli rialza la testa e vince a Lecce 2-1 - - Italpress : Il Napoli rialza la testa e vince a Lecce 2-1 -

Ilinvece sidopo il clamoroso tonfo per 4 - 0 in casa contro il Milan: con l'assenza di Osimhen per infortunio, le chiavi dell'attacco partenopeo sono affidate in avvio a Raspadori. Da ...... con Giuseppe Scienza in cabina di regia, siimmediatamente e prosegue la sua marcia. Con 53 ... Il Piacenza ottiene la salvezza in extremis vincendo al San Paolo dilo spareggio contro il ...La Tezenis Verona siin piedi, torna a vedere la luce, riassaporando, dopo tre risultati ...vittoria che permette alla Tezenis di salire al penultimo posto in classifica a 16 punti cone ...

Il Napoli rialza la testa e vince a Lecce 2-1 Agenzia di stampa Italpress Italpress

Questa sera il Napoli di Spalletti sarà di scena a Lecce per rialzare la testa dopo la brusca sconfitta interna contro il Milan. La squadra azzurra scenderà in campo alle 19 prima dello stop di… Leggi ...Lecce coriaceo, abile nel recuperare palla e in contropiede, ma sconfitto al termine dei novanta minuti. Il Napoli invece si rialza dopo il clamoroso tonfo per 4-0 in casa contro il Milan: con ...