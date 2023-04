Il Milan sbatte sull'Empoli, 0-0 a San Siro. La Roma vede il terzo posto (Di venerdì 7 aprile 2023) Il Milan resta al palo: solo 0-0 a San Siro contro l'Empoli nel terzo anticipo della 29ª giornata di Serie A, i rossoneri non riescono... Leggi su calciomercato (Di venerdì 7 aprile 2023) Ilresta al palo: solo 0-0 a Sancontro l'nelanticipo della 29ª giornata di Serie A, i rossoneri non riescono...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Il Milan non sfonda, Pioli sbatte sull'Empoli. E adesso il terzo posto è nel mirino della Roma: Il Milan non sfonda… - Fprime86 : RT @sportmediaset: Pioli, il turnover non paga: il Milan sbatte contro il muro dell'Empoli #milanempoli #seriea #sportmediaset https://t.c… - persemprecalcio : Il #Milan ha pareggiato contro l'#Empoli per 0-0 sbagliando una moltitudine di gol: il racconto della sfida del… - MezzollaRoberto : RT @Gazzetta_it: Il Milan non sfonda, Pioli sbatte sull'Empoli. E il terzo posto adesso è nel mirino della Roma #MilanEmpoli - STANLEYCEDEO13 : RT @Gazzetta_it: Il Milan non sfonda, Pioli sbatte sull'Empoli. E il terzo posto adesso è nel mirino della Roma #MilanEmpoli -