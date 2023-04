IL Milan non va oltre lo 0 - 0 in casa con l'Empoli (Di venerdì 7 aprile 2023) Il Milan non va oltre lo 0 - 0 in casa contro l'Empoli. Merito dei toscani ma anche demerito dei rossoneri che non sono mai riusciti a concretizzare il maggiore possesso palla. Pioli ha rivoluzionato ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 7 aprile 2023) Ilnon valo 0 - 0 incontro l'. Merito dei toscani ma anche demerito dei rossoneri che non sono mai riusciti a concretizzare il maggiore possesso palla. Pioli ha rivoluzionato ...

