Il Milan non sfonda: a San Siro l'Empoli lo frena sullo 0-0 (Di venerdì 7 aprile 2023) Dai fuochi d'artificio mostrati nella notte di Napoli a quella senza luci e colori di San Siro. Il Milan reduce dal poker in terra partenopea, frena in casa contro l'Empoli non riuscendo ad andre oltre un deludente 0-0, solo sufficiente per restare davanti ai cugini dell'Inter, al terzo posto in attesa della sfida della Roma contro il Torino. Mentre il Napoli riprende la corsa verso il grande sogno, la corsa alla Champions va avanti piano e il Diavolo perde un'altra occasione per allungare sulla concorrenza. Pioli continua a chiedere continuità di risultati e una vittoria sui toscani avrebbe dato la benzina giusta ai rossoneri in vista della gara di andata di Champions contro la squadra di Spalletti. Ma, dopo un primo tempo senza brio e aggressività, ad un Diavolo spuntato non è bastato una seconda frazione tutta ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023) Dai fuochi d'artificio mostrati nella notte di Napoli a quella senza luci e colori di San. Ilreduce dal poker in terra partenopea,in casa contro l'non riuscendo ad andre oltre un deludente 0-0, solo sufficiente per restare davanti ai cugini dell'Inter, al terzo posto in attesa della sfida della Roma contro il Torino. Mentre il Napoli riprende la corsa verso il grande sogno, la corsa alla Champions va avanti piano e il Diavolo perde un'altra occasione per allungare sulla concorrenza. Pioli continua a chiedere continuità di risultati e una vittoria sui toscani avrebbe dato la benzina giusta ai rossoneri in vista della gara di andata di Champions contro la squadra di Spalletti. Ma, dopo un primo tempo senza brio e aggressività, ad un Diavolo spuntato non è bastato una seconda frazione tutta ...

