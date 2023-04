Il Milan frena con l'Empoli, a San Siro finisce 0-0: le seconde linee tradiscono Pioli, annullato un gol a Giroud al 90' (Di venerdì 7 aprile 2023) Il Milan si inceppa e dopo la fragorosa vittoria di Napoli, non riesce ad andare oltre lo 0-0 in casa con l?Empoli e non sfrutta il pareggio dell?Inter a Salerno. I rossoneri con questo... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 7 aprile 2023) Ilsi inceppa e dopo la fragorosa vittoria di Napoli, non riesce ad andare oltre lo 0-0 in casa con l?e non sfrutta il pareggio dell?Inter a Salerno. I rossoneri con questo...

