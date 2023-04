Il messaggio particolare di Michelle Hunziker per i 40 anni di Tomaso Trussardi (Di venerdì 7 aprile 2023) Tomaso Trussardi ha compiuto 40 anni ieri. Un compleanno importante per l’imprenditore e tra i tanti amici che sui social lo stanno ricoprendo di auguri c’è anche una persona speciale. Michelle Hunziker pubblica tra le sue storie Instagram un collage di foto dell’ex marito – da cui ha avuto le figlie Sole e Celeste – insieme alle loro bambine e ai cagnolini di famiglia. “Happy birthday daddy” scrive, a dimostrazione che oggi i rapporti tra loro – dopo gli attriti successivi alla separazione – sono ottimi. Trussardi ricondivide la storia con le faccine con gli occhi a cuore. I due hanno provato l’anno scorso a riavvicinarsi, provando a ricostruire il loro rapporto d’amore, ma le cose non sono andate come speravano. La fine del loro matrimonio è ormai definitiva, come ha fatto sapere la ... Leggi su tpi (Di venerdì 7 aprile 2023)ha compiuto 40ieri. Un compleanno importante per l’imprenditore e tra i tanti amici che sui social lo stanno ricoprendo di auguri c’è anche una persona speciale.pubblica tra le sue storie Instagram un collage di foto dell’ex marito – da cui ha avuto le figlie Sole e Celeste – insieme alle loro bambine e ai cagnolini di famiglia. “Happy birthday daddy” scrive, a dimostrazione che oggi i rapporti tra loro – dopo gli attriti successivi alla separazione – sono ottimi.ricondivide la storia con le faccine con gli occhi a cuore. I due hanno provato l’anno scorso a riavvicinarsi, provando a ricostruire il loro rapporto d’amore, ma le cose non sono andate come speravano. La fine del loro matrimonio è ormai definitiva, come ha fatto sapere la ...

