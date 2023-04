Il male che mi fai testo e significato della canzone di Geolier e Marracash (Di venerdì 7 aprile 2023) Il male che mi fai testo della canzone di Geolier e Marracash Esce “Il male che mi fai” nuova canzone di Marracash e Geolier. Un mix tra la melodia napoletana di Geolier e lo stile esplosivo di Marracash. A seguire, il testo di Il male che mi fai Il male che mi fai testo di Geolier Nun me salutà maje quando te ne vaje da me, quando sto cu’tté nn’tengo paura maje ‘e cadè, m’identifico ‘int’ê cose brutte, pecché ‘e guardo e fanno male quase comme me. Ehi, m’addormo all’alba e me sceto ‘o tramonto. Songo i’ che sbaglio, tu forse hê ragione. Pecché nisciuno m’ha ‘mparato a ... Leggi su spettacoloitaliano (Di venerdì 7 aprile 2023) Ilche mi faidiEsce “Ilche mi fai” nuovadi. Un mix tra la melodia napoletana die lo stile esplosivo di. A seguire, ildi Ilche mi fai Ilche mi faidiNun me salutà maje quando te ne vaje da me, quando sto cu’tté nn’tengo paura maje ‘e cadè, m’identifico ‘int’ê cose brutte, pecché ‘e guardo e fannoquase comme me. Ehi, m’addormo all’alba e me sceto ‘o tramonto. Songo i’ che sbaglio, tu forse hê ragione. Pecché nisciuno m’ha ‘mparato a ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : Veramente ho detto che spero solo che venga restituito alla famiglia e che cmq la si pensi è un leone. Alla domanda… - elio_vito : In una intervista a @LaStampa il presidente della Corte di Giustizia Europea ha detto che i Paesi dell’UE devono ri… - CharlyMatt : Sono 24 ore che leggo prese un giro sulla ragazza che ha scritto il tweet sul coccodrillo di Berlusconi e mi sembra… - BenniFranca : RT @gibalda: Meno male che pochi conoscono questo spacciatore di falsità. Chi protegge le #donne? La nuova #opzionedonna? Squallida disinfo… - nonmitrattengo : #donnalisi Direi che come prima volta per Edo, non è andata poi cosi’ male dai?? -