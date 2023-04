Il Gruppo Wagner cerca reclute (Di venerdì 7 aprile 2023) Dopo aver aver aperto 42 centri di reclutamento in tutta la Russia, il capo del Gruppo Wagner, Yevgeniy Prigozhin, ha scritto su Telegram di aver avviato "unità mobili che viaggiano anche in piccoli ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 7 aprile 2023) Dopo aver aver aperto 42 centri di reclutamento in tutta la Russia, il capo del, Yevgeniy Prigozhin, ha scritto su Telegram di aver avviato "unità mobili che viaggiano anche in piccoli ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Una persona è stata uccisa e sei ferite in un'esplosione avvenuta in un bar di San Pietroburgo. A riferirlo la Tass… - simonetti_lina : RT @camillobosco_: Ok l'analfabetismo diffuso, ma perché alcuni giornalisti italiani si sono fissati nel chiamare il gruppo Wagner 'Brigata… - fe73339 : RT @Bayanov74: I #Wagner hanno catturato un gruppo di militari ucraini durante un assalto alle postazioni ucraine a #Bakhmut. ? I militari… - infoitestero : Gruppo Wagner, viaggio nel comando: il piano per prendersi la Russia - infoitestero : Il futuro di Prigozhin e del Gruppo Wagner si gioca a Bakhmut? -