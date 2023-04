Il governo ha varato misure dal sapore berlusconiano | altro che rigore legalitario!

(Di venerdì 7 aprile 2023) di Michele Sanfilippo Le radici politiche di Fratelli d’Italia affondano senza alcun dubbio nel Movimento Sociale di Giorgio Almirante. Semplificando possiamo dire che entrambi sono stati partiti di destra con una forte caratterizzazione sociale e legalitaria. Una destra, quindi, teoricamente molto diversa da quella guidata da Berlusconi dal ’94 ad oggi. Io non ho mai avuto una gran simpatia per le idee di destra, ma dopo la clamorosa vittoria del partito di Giorgia Meloni alle ultime elezioni politiche avevo sperato che dal suo, ancorché appoggiato da Berlusconi e Salvini, potesse scaturire almeno qualche piccolo barlume di politiche coerente con la tradizione della destra sociale e legalitaria a cui si ispira Fratelli d’Italia. Proviamo a fare un breve elenco dellepiù eclatanti di questo: • attacchi a testa ...

