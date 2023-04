Il governo cambia la legge Severino: corrotti candidabili se patteggiano (Di venerdì 7 aprile 2023) La modifica ha valore retroattivo, dunque chi finora era incandidabile per giurisprudenza consolidata potrà tornare a correre già dalle prossime elezioni amministrative Leggi su lastampa (Di venerdì 7 aprile 2023) La modifica ha valore retroattivo, dunque chi finora era incandidabile per giurisprudenza consolidata potrà tornare a correre già dalle prossime elezioni amministrative

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LFerraraM5S : Il Governo sta mettendo a rischio i progetti del PNRR con la sua azione politica confusa e inconcludente. Se non ca… - grifopolo : RT @LaStampa: Il governo cambia la legge Severino: corrotti candidabili se patteggiano - alexarmuzzi : RT @LaStampa: Il governo cambia la legge Severino: corrotti candidabili se patteggiano - LaStampa : Il governo cambia la legge Severino: corrotti candidabili se patteggiano - prossisand : RT @Roselmeti: @barbarab1974 Non ora perché governerebbe di nuovo il Pd con un governo tecnico, non che questi siano migliori, visto che se… -