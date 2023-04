Il governatore Solinas sulla maestra sospesa per la preghiera in classe: questa è persecuzione religiosa (Di venerdì 7 aprile 2023) Il presidente della Regione Sardegna si schiera con la maestra sospesa da una scuola dell’Oristanese per aver fatto pregare gli alunni e realizzare un braccialetto-rosario. “Nessuna forzatura mi risulta sia stata fatta da parte della maestra, nessuna opera di proselitismo religioso, nessuna coercizione – commenta Christian Solinas -: la maestra ha insegnato ai suoi alunni una breve preghiera e un canto natalizio, tipica espressione della nostra cultura popolare, inneggiante alla pace e alla fratellanza”. Secondo il presidente della Regione Sardegna si tratta di un provvedimento che ha il sapore della censura e della persecuzione religiosa. Stando a quanto riportato dalla docente, che non insegna religione, la sospensione di venti giorni dalla scuola ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 7 aprile 2023) Il presidente della Regione Sardegna si schiera con lada una scuola dell’Oristanese per aver fatto pregare gli alunni e realizzare un braccialetto-rosario. “Nessuna forzatura mi risulta sia stata fatta da parte della, nessuna opera di proselitismo religioso, nessuna coercizione – commenta Christian-: laha insegnato ai suoi alunni una brevee un canto natalizio, tipica espressione della nostra cultura popolare, inneggiante alla pace e alla fratellanza”. Secondo il presidente della Regione Sardegna si tratta di un provvedimento che ha il sapore della censura e della. Stando a quanto riportato dalla docente, che non insegna religione, la sospensione di venti giorni dalla scuola ...

