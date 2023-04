Il governatore Rocca incontra i sindacati alla Pisana: “Piena collaborazione” (Di venerdì 7 aprile 2023) Roma – Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha incontrato in mattinata presso la Sala Aniene del Palazzo della Giunta Regionale, i rappresentanti della Funzione Pubblica di Cgil, Cisl, Uil e Csa. Una riunione durata oltre un’ora e mezzo, improntata alla massima collaborazione fra Governo regionale e parti sociali. Presenti i vertici regionali e aziendali della Funzione Pubblica: per la Cgil Giancarlo Cenciarelli e Massimo Di Giacomo, per la Cisl Giancarlo Cosentino e Remo Coniglio, per la Uil Sandro Bernardini e Franco Marcocci e per Csa Valerio Secco. Al centro della discussione il tema del personale regionale, in un’ ottica di valorizzazione delle risorse interne e di corretta perimetrazione dei diversi servizi. Il presidente Rocca ha annunciato che, nei prossimi giorni, sarà ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 7 aprile 2023) Roma – Il presidente della Regione Lazio, Francesco, hato in mattinata presso la Sala Aniene del Palazzo della Giunta Regionale, i rappresentanti della Funzione Pubblica di Cgil, Cisl, Uil e Csa. Una riunione durata oltre un’ora e mezzo, improntatamassimafra Governo regionale e parti sociali. Presenti i vertici regionali e aziendali della Funzione Pubblica: per la Cgil Giancarlo Cenciarelli e Massimo Di Giacomo, per la Cisl Giancarlo Cosentino e Remo Coniglio, per la Uil Sandro Bernardini e Franco Marcocci e per Csa Valerio Secco. Al centro della discussione il tema del personale regionale, in un’ ottica di valorizzazione delle risorse interne e di corretta perimetrazione dei diversi servizi. Il presidenteha annunciato che, nei prossimi giorni, sarà ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CiociariaO : Luca Di Stefano all’attacco : «Commissariate la Sto» Il presidente della Provincia chiede si rivolge al Governatore… - valentinadigrav : RT @LaNotiziaTweet: La cura Rocca per le liste d'attesa. Sette ispettori e dieci posti letto. Operazione mediatica del governatore del Lazi… - Stefano___1970 : RT @LaNotiziaTweet: La cura Rocca per le liste d'attesa. Sette ispettori e dieci posti letto. Operazione mediatica del governatore del Lazi… - PaoloX68 : RT @LaNotiziaTweet: La cura Rocca per le liste d'attesa. Sette ispettori e dieci posti letto. Operazione mediatica del governatore del Lazi… - MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: La cura Rocca per le liste d'attesa. Sette ispettori e dieci posti letto. Operazione mediatica del governatore del Lazi… -