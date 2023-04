Il Governatore De Luca a tutto campo | turismo | covid | assunzioni e… Berlusconi

(Di venerdì 7 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti “Dopo il boom turistico ci aspettiamo un boom di contratti di lavoro”. Lo ha detto il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De, nel corso della consueta diretta del venerdì. “Ci sono alberghi pieni, anche quelli a cinque stelle”, ha proseguito con soddisfazione Deevidenziando che comunque si tratta di un trend nazionale. “Non c’è più alcun campano in terapia intensiva per il”. Altro argomento e altra buona nuova. “Stiamo uscendo da questa vicenda che ci ha segnato la vita per tre anni”, ha detto ancora annunciando che sono stati stanziati altri 7,5 mln di euro per la legge “Dopo di noi”. Sono state poi approvate le gare per le case di comunità e “stiamo dando l’anima per rispettare tutte le scadenze, per non offrire l’alibi che non si spende”. “Abbiamo avuto una grande ...

Napoli, 7 apr. (askanews) – Per Vincenzo De Luca la regione Campania rispetto al governo nazionale ... a lavorare quasi 3000 giovani nei vari comuni della Campania”. Il governatore durante una diretta ...Al di là di questo, noi stiamo lavorando sui temi della sanità con grande determinazione", ha aggiunto il governatore campano. Boom del turismo in Campania Nel corso del suo intervento video via ...