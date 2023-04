Il giorno dell'incoronazione di re Carlo saliranno sul balcone di Buckingham Palace solo 15 Royals. Vuoi sapere quali? Scoprilo su Amica.it (Di venerdì 7 aprile 2023) Per tanti anni sul balcone di Buckingham Palace sono saliti decine di Royals. Per l’incoronazione, però, non sarà così. Re Carlo ha deciso di dare un taglio al numero di coloro che si affacceranno dall’alto sulla folla dopo la cerimonia (foto Getty) Scordatevi questa scena. Il balcone di Buckingham Palace affollatissimo e colorato. Pieno di decine di Royal, più o meno noti, con lo sguardo all’insù, a salutare le Red Arrows. Il prossimo 6 maggio non accadrà nulla di tutto questo. Re Carlo ha deciso di darci un taglio. In primis al numero di persone che avranno il privilegio di guardare la folla dall’alto nel giorno dell’incoronazione. Re Carlo e la ... Leggi su amica (Di venerdì 7 aprile 2023) Per tanti anni suldisono saliti decine di. Per l’, però, non sarà così. Reha deciso di dare un taglio al numero di coloro che si affacceranno dall’alto sulla folla dopo la cerimonia (foto Getty) Scordatevi questa scena. Ildiaffollatissimo e colorato. Pieno di decine di Royal, più o meno noti, con lo sguardo all’insù, a salutare le Red Arrows. Il prossimo 6 maggio non accadrà nulla di tutto questo. Reha deciso di darci un taglio. In primis al numero di persone che avranno il privilegio di guardare la folla dall’alto nel. Ree la ...

