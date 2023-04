(Di venerdì 7 aprile 2023) Tre punti pesantissimi per ilche continua la sua marcia verso la serie A, batte la Reggina (1-0) e si avvicina adesso al Frosinone. Per la squadra di Inzaghi continua invece il momento negativo, confermato dalla quarta sconfitta consecutiva. Successo meritato per i rossoblu che capitalizzano al meglio la rete firmata da Coda dopo 36? minuti. L’imbeccata di Sturaro è perfetta come il diagonale dell’attaccante che fulmina Colombi. Il Grifone legittima il risultato grazie anche alle iniziative di Badelj alla fine del primo tempo e di Gudmundsson al 13? della ripresa, ma in entrambe le occasioni la risposta del portiere Colombi è perfetta. In pieno recupero traversa di Badelj su punizione e poi parata incredibile su Canotto da parte di Martinez che salva il risultato al 97esimo. Finale caldissimo con l’espulsione di Sturaro dalla panchina. Fonte articolo e foto: ...

Il Genoa sogna con un pubblico record Lega B

